Nederlands tankervliegtuig naar Midden-Oosten voor strijd tegen IS

Omstreden 'vluch­te­lin­gen­vil­la' in Twello gaat verloren bij brand

12:35 Een door de gemeente aangekochte woning aan de Oude Rijksstraatweg in Twello is afgelopen nacht aan brand ten prooi gevallen. De nog leegstaande zogenaamde 'vluchtelingenvilla' zou worden gebruikt om statushouders te huisvesten. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in het pand aanwezig.