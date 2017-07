Nederlandse ambassadeur niet welkom in Suriname

In 2012 riep Den Haag de toenmalige ambassadeur in Suriname terug, naar aanleiding van de aanname van de omstreden Amnestiewet.

Anne van Leeuwen (55) begon zijn carrière als diplomaat in 1991 in Azië. Tussen 1993 en 1996 was hij werkzaam op de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Sinds 2013 was hij consul-generaal in de Canadese stad Toronto.