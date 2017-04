Nederlandse baby's huilen meer, professor pleit voor 'huilcurve'

Baby’s in Nederland huilen meer dan elders, blijkt uit onderzoek in zeven landen. Professor Dieter Wolke wil dat ouders niet alleen afgaan op een groeicurve, maar dat zij ook de ‘huilcurve’ bestuderen.

Groeit je baby meer dan gemiddeld? Die vraag wordt iedere afspraak op het consultatiebureau tot op het grammetje nauwkeurig beantwoord. Maar het antwoord op de vraag of je baby meer huilt dan gemiddeld, blijft vaak vaag. Daaraan maken psychologen die het huilgedrag van 8.700 baby’s in zeven verschillende landen analyseerden een eind door met ‘s wereld eerste ‘huilcurve’ te presenteren. Die grafiek laat van week tot week zien hoeveel minuten baby’s gemiddeld huilen totdat ze drie maanden oud zijn.

In de eerste twee weken huilen baby’s ongeveer twee uur per dag. De weken daarna iets meer. Het hoogtepunt bereiken ze als ze zo’n zes weken oud zijn: dan zetten ze het ongeveer twee uur en een kwartier per dag op een brullen. Daarna vermindert dit. Als ze twaalf weken oud zijn, huilen ze gemiddeld een uur en tien minuten.

Lees door onder de graphic.

Volledig scherm Huilcurve volgens onderzoekers University of Warwick © University of Warwick/ADR

Landen

De onderzoekers vergeleken verschillende studies uit de deelnemende landen met elkaar. Baby’s in Groot-Brittannië, Canada, Italië en Nederland huilen meer dan in andere landen. In Denemarken, Duitsland en Japan huilen ze juist het minste.

,,Van Nederland was er één kwalitatief zeer goede studie beschikbaar, waarbij het huilgedrag van baby’s van 6 weken oud is gemeten’’, licht hoofdonderzoeker professor Dieter Wolke toe. ,,Daarin vonden we dat Nederlandse baby’s gemiddeld langer huilden dan in de andere landen. Gemiddeld huilen baby’s met zes weken twee uur en een kwartier. In Nederland is dat twintig minuten langer.’’ Volgens Wolke is vervolgonderzoek nodig om vast te stellen hoe het komt dat Nederlandse baby’s langer huilen dan gemiddeld. Duitse en Deense ouders wachten lang voordat ze hun kind oppakken, maar spenderen wel veel tijd met hen. Dat zou een verklaring kunnen zijn dat baby’s daar minder huilen, aldus Wolke.

Waarschuwing

Toch hoeven Nederlandse ouders zich volgens Wolke geen zorgen te maken. ,,Als je baby meer dan drie uur per dag huilt, is er reden om onderzoek te doen. Vooral als je kind na drie maanden nog steeds langer huilt dan twee uur per dag, moet dat een waarschuwing zijn.’’ Is het dan nog steeds dagelijks urenlang een tranendal, dan moet je volgens Wolke ‘zeker onderzoeken wat je eraan kunt doen’. ,,Uit ons onderzoek blijkt dat als baby’s ouder dan drie maanden nog steeds veel huilen, dit verband houdt met gedragsproblemen zoals adhd op latere leeftijd.’’

Groot probleem is volgens de in Duitsland geboren en in Engeland werkzame Wolke dat ouders nu ‘als het om huilen gaat géén idee hebben van wat normaal is’. ,,Daarom willen wij dat ouders naast de welbekende groeicurve ook gaan meten hoeveel minuten hun baby huilt in vergelijking met de gemiddelde huilcurve. Het is heel belangrijk om ouders wat houvast te geven en gerust te stellen als een kind veel huilt.’’

'We sliepen niet'

Het zweet breekt moeder van drie Vala van den Boomen nog steeds uit als ze een pasgeboren baby hoort huilen. Haar middelste dochter was een baby die uren achtereen kon huilen. ,,We sliepen niet, want ze huilde 18 of 20 uur per dag en we konden er niets aan doen.’’ Als columnist van online magazine Me-to-We.nl tekende ze haar ervaringen op. ,, Mijn eerste kind was helemaal geen jankerd, dus ik wist niet wat me overkwam toen ik krap twee jaar later opeens een kleine schreeuwlelijk baarde. Wat het betekent om een kindje te hebben dat altijd maar huilt, kun je je niet voorstellen tot je daadwerkelijk zo’n paars aangelopen hoopje mens in je armen tot kalmte probeert te manen.’’

Volledig scherm Vala van den Boomen met haar jongste dochter Arwen (nu 8 maanden oud). Haar middelste dochter was een huilbaby. © RV

Het was volgens Van den Boomen ‘verschrikkelijk’. ,,Wiegen, een warm badje, schommelstoel, baarmoedergeluiden, het mocht allemaal niet baten. Toch wil het idee dat sommige baby’s nou eenmaal veel huilen er bij mij nog steeds niet in. Baby’s huilen niet zomaar erg. Bij onze dochter bleek later ook dat ze chronische darmproblemen had. We denken dat het daarmee te maken heeft gehad, maar dat kunnen we nog steeds niet met zekerheid zeggen.’’

Tips om huilen tegen te gaan :

1. Koop een draagdoek/zak, veel baby’s zijn op zoek naar nabijheid.

2. Ga met je baby in bad.

3. Leg je baby met het buikje op je onderarm en schommel zacht heen en weer.

4. Wandelen, wandelen, wandelen.

5. Wissel af met je partner.

6. Probeer zelf bij te slapen.

7. Koop een elektrische schommelstoel voor je baby.