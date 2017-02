Nederlandse bloemenhandelaar mogelijk uitgeleverd aan Rusland

Quote Het is nog de vraag of hij daadwerkelijk wordt uitgeleverd. De verdenkingen tegen hem zijn flinterdun Advocaat Willem Jan Ausma Henri de L. - in België geboren, maar in het bezit van een Nederlands paspoort - wordt verdacht van handel in verdovende middelen. Hij staat sinds 2015 gesignaleerd op de Interpollijst. Hij exporteerde bloemen naar Rusland, maar de verdenking is dat De L. daarnaast hasjtransporten organiseerde.



Op weg naar Parijs kreeg De L. afgelopen weekeinde een verkeerscontrole in de buurt van Dendermonde. Bij het nagaan van zijn papieren ontdekte de politie dat hij gesignaleerd staat. Hij werd meteen vastgezet.



Zijn advocaat Willem Jan Ausma bevestigt dat De L. is aangehouden vanwege de signalering. ,,Maar het is nog de vraag of hij daadwerkelijk wordt uitgeleverd. De verdenkingen tegen hem zijn flinterdun. Voor hetzelfde geld heeft Rusland vergeten hem van de Interpol-lijst af te halen. Dat wordt nu onderzocht.”

Geen onbeschreven blad

De flamboyante bloemenhandelaar is geen onbeschreven blad. In 2009 krijgt hij met zijn bedrijf Combiflor ruzie met de bloemenveiling van Naaldwijk. De reden van het geschil met de veiling is een partij chrysanten en rozen ter waarde van 2,5 miljoen euro. De bloemen zijn besteld door 'maffiose' Italianen, maar ze worden nooit afgerekend. Veiling FloraHolland Naaldwijk staat garant voor die partij en zit met een megastrop. Er volgen rechtszaken over en weer.

Er lijkt meer aan de hand. In het onderzoek naar de moord op de Haagse vastgoedbaas Victor 't Hooft twee jaar eerder doet de politie een bijvangst. Uit afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat een ex-medewerker van Combiflor twintig dozen rozen had gestolen, waar in werkelijkheid hennep in zat.

Moord op zakenman

De nieuwsberichten vallen in het niet bij de grote aandacht in de Belgische media voor de moord op de 56-jarige Jef Brys in Rusland. De zakenman uit Turnhout wordt begin 2012 dood aangetroffen in een gracht, 100 kilometer buiten Sint Petersburg. Maandenlang moeten zijn nabestaanden gissen naar de doodsoorzaak, totdat de Russische politie twee mannen arresteert.

Ze bekennen Brys in opdracht te hebben vermoord. De opdrachtgeefster is Valeria C., zeggen ze. Dat is de echtgenote van Henri de L., op dat moment woonachtig in België. Henri de L. en Valeria C. blijken zakenpartners te zijn van de vermoorde Jef Brys. Er zou een geschil geweest zijn over geld.