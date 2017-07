Nederlandse 'kinderkoran' op komst voor islamitische basisscholen

Nederlander in België gepakt met 44 kilo qat

5 juli Een 48-jarige Nederlander is vanochtend opgepakt op het vliegveld van Brussel met 44 kilo qat in zijn bagage. Hij kwam vanuit Entebbe in Oeganda en wilde doorvliegen naar Frankfurt. Het Openbaar Ministerie liet weten dat de man is aangehouden voor bezit en invoer van drugs.