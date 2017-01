Nederlandse reizigers teruggehaald na uitroepen noodtoestand Gambia

,,Er worden ernstige onregelmatigheden verwacht rondom de machtsoverdracht van het presidentschap in Gambia. Dat kan onveilige situaties opleveren voor de in het land aanwezige vakantiegangers'', aldus TUI. Ruim achthonderd mensen zijn via TUI in Gambia. Om hoeveel Nederlanders het precies gaat, is volgens de reismaatschappij nog niet duidelijk.



Niet geschikt

Volgens TUI is het land nu niet geschikt als toeristische bestemming. De komende dagen zullen in ieder geval geen nieuwe vakantiegangers naar Gambia gebracht worden. De mensen die naar Nederland teruggaan, worden woensdag en donderdag opgehaald.



Corendon verwacht dinsdagnacht al mensen op te kunnen halen. ,,,We wachten nu nog op informatie over het tijdstip dat ons vliegtuig kan landen, maar wij hopen vannacht nog aan te komen.'' Corendon heeft 831 mensen in het land.



Noodtoestand

President Yahya Jammeh van Gambia riep eerder vandaag de noodtoestand uit, nog voordat hij de macht zou moeten overdragen aan oppositieleider Adama Barrow. Jammeh verloor op 1 december de verkiezingen van Barrow. Welke gevolgen de noodtoestand precies heeft, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of en hoe de inauguratie van Barrow, die voor donderdag staat gepland, doorgaat. De noodtoestand zal in eerste instantie 90 dagen duren.



Eerder op de dag meldde een bron bij het Nigeriaanse leger dat een aantal West-Afrikaanse landen zich voorbereidt op een militaire interventie in Gambia als president Jammeh de macht niet overdraagt aan Barrow. Hoewel Jammeh zijn verlies heeft erkend, weigert hij af te treden.