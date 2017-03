Nederlandse studenten winnen internationale prijs voor beste robot

ADO laat FC Utrecht ontsnappen

16:33 Voor het opgeleefde ADO Den Haag had er vanmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht meer in gezeten dan een gelijkspel. Mede doordat scheidsrechter Serdar Gözübüyük een duidelijke overtreding van Robin van der Meer op ADO-aanvaller Guyon Fernandez geen strafschop zag, bleef de ploeg van trainer Fons Groenendijk steken op 1-1.