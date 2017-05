'Nederlandse vrouw vermist in Libië'

Snitjer is de oprichtster van stichting Al Eureka, een onafhankelijk educatie-centrum in Tripoli. Ook schrijft ze regelmatig opinieartikelen op de website Joop.nl. De gevaarlijke situatie in Libië was vaak een van haar onderwerpen.



Uit haar laatste tweets blijkt dat Snitjer de stad in is gegaan om iets te eten. Dat gebeurde vlak voor de start van de ramadan. Ze was bevriend met Jeroen Oerlemans, de fotograaf die vorig jaar in Libië dodelijk werd getroffen door een kogel.