Nederlandse wedstrijdzeiler vertraagt finish vanwege slecht weer

Volledig scherm Pieter Heerema lacht als een boer met kiespijn. © Facebook No Way Back Pieter Heerema (65) wil na 17 weken op zee niets liever dan finishen. Hij is 603 zeemijlen (1.117 kilometer) verwijderd van het Bretonse Les Sables d'Olonne. Met zijn huidige snelheid van 10 tot 15 knopen (18 tot 27 kilometer per uur) zou hij daar morgen over de eindstreep kunnen varen maar de Nederlander vertraagt zijn route bewust om de actieve stormdepressie te laten passeren. Dat meldt de organisatie van de zeilwedstrijd op haar website.

Het stormveld gaat gepaard met windsnelheden van 35 tot 40 knopen (stormachtige wind met een kracht van 8 Beaufort) en golven van acht tot tien meter hoog. De weersomstandigheden verbeteren vanaf woensdag. Volgens de laatste berekeningen wordt Heerema donderdag verwacht bij de finishlijn.

Zware beslissing

Quote Deze beslissing doet pijn, verdooft me. Ik kan wel janken van woede, frustratie en teleurstelling 'Pieter Heerema Het uitstellen van zijn finish viel de Nederlander zwaar, zo schrijft hij op zijn Facebookpagina. ,,Deze beslissing doet pijn, verdooft me. Ik kan wel janken van woede, frustratie, teleurstelling maar ik wil niet het risico lopen om niet te finishen in de laatste zeemijlen van de Vendée Globe. Ik wil de boot niet verliezen. Ik wil niet op een domme manier sterven. Ik wil niet dat anderen hun leven riskeren om mij te redden uit een situatie die ik had kunnen voorkomen. Ik ga niet bewust een stormgebied in met hoge zeeën, met een onbemande finishlijn op slechts een paar honderd meter van lagerwal met brekende golven en met een haven die gesloten is."

Doordat hij zijn route bewust verlegt en zijn snelheid vertraagt, heeft Heerema opeens tijd voor andere dingen dan zo snel mogelijk richting de finishlijn zeilen. Maar tijd voor wat, vraagt hij zich af in zijn bericht op Facebook. ,,Ik had de afgelopen dagen alles in gereedheid gebracht voor de laatste etappe naar Les Sables d'Olonne. Alles aan boord is schoon, droog en georganiseerd. Dat is het al vier maanden. Zodra je achterloopt met bepaalde dingen dan ben je verloren. Alle kleine reparaties zijn verricht."

Verloren

Heerema voelt zich naar eigen zeggen een beetje verloren. ,,Ik ben niet gewend aan dit gevoel. Een gevoel van luxe. Heel mijn leven stond ik onder tijdsdruk. Altijd meer te doen dan mogelijk in de beschikbare tijd. Als er niets te doen is in het 'nu' dan ben ik aan het denken, voorbereiden, maak ik schema's en lijstjes voor dingen op de langere termijn. En nu? Niets. Tijd. In mijn hoofd zit het liedje van The Stones: Time is on my Side. Ik ontspan zoveel dat ik in slaap val. Wat een bizarre ervaring. Van 100+ dagen stress 24 uur per dag en waakzaamheid zelfs tijdens je slaap naar volledige ontspanning. Wat een avontuur. Wat een (zelf)ontdekkingsreis."

Een na laatste

Heerema is momenteel zeventiende in de Vendée Globe, de een na laatste positie. Dat klinkt slechter dan het is want van de 29 zeiljachten die op 6 november startten zijn er inmiddels elf uitgevallen vanwege technische problemen. De Fransman Armel le Cléac'h won de achtste editie van de jaarlijkse solozeilwedstrijd rond de wereld. Hij ging op 19 januari over de finish na 74 dagen, drie uur, 35 minuten en 46 seconden. Dat was drie dagen, 22 uur en 41 minuten sneller dan de snelste winnaar François Gabart in 2013.