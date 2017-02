Nederlandse youtuber krijgt prestigieuze internetprijs

Alleen Enzo Knol en de drie heren van StukTV gingen hem voor. Samen met zijn vrienden Teun, Marit en Rick werd Haegens bekend door hun video’s met top 10’s over de meest uiteenlopende onderwerpen. Een van deze filmpjes over de beste manieren om de klas uitgestuurd te worden, was een van de van meest bekeken video’s van 2016 in Nederland. Elk jaar lanceert het viertal in januari een nieuwe serie, die door hun fans worden gekozen uit de vier pilots die ze in december maken.