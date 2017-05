Nederlandse zit middenin Canadese overstromingen: Nooit eerder zó erg

Door stortbuien en smeltende sneeuw stroomt er momenteel meer water door de straten dan sommige steden aan kunnen. Voor drie arrondissementen in Canada geldt daarom de noodtoestand, die minimaal 48 uur van kracht zal zijn.



Jeanette is geboren en getogen in Uden, maar woont nu ongeveer tien jaar in Luskville, ruim tweehonderd kilometer ten westen van Montreal. Ze heeft daar, samen met haar zus, een eigen paardenboerderij, die haar gepensioneerde vader jaren geleden heeft opgezet.



,,Onze boerderij staat gelukkig vrij hoog, dus de kans is klein dat ook wij straks geëvacueerd worden'', zegt Jeanette. ,,Onze vader heeft voor de zekerheid een drainagebuis aangelegd die het overtollige water weg sluist.''



Volgens de Udense zijn er in Luskville tientallen soldaten en brandweerlieden ingezet die de schade zoveel mogelijk proberen te beperken. Er worden onder meer dijken en dammen aangelegd. Voor sommige families heeft dat al geen zin meer. ,,Langs de stranden zijn al veel huizen ontruimd'', weet Jeanette.