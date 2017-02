'Neem stemadvies niet te letterlijk'

1 Als ik alles heb ingevuld, weet ik precies op welke partij ik moet stemmen.

,,Neem het stemadvies vooral niet te letterlijk. Wie verschillende kieswijzers invult, moet niet raar opkijken elke keer bij een andere partij uit te komen. De twee grootste, Stemwijzer en Kieskompas, zijn anders gebouwd en berekenen anders. Maar ze ontkomen er allebei niet aan een selectie te maken. Daardoor ontbreken er altijd vragen die jij belangrijk vindt. Mijn advies is dan ook: vul verschillende kieswijzers in om jouw stem te bepalen."

2 Help, ik heb geen mening

,,Over veel stellingen hebben kiezers vaak niet heel uitgebreid nagedacht. Maar hoe vaker je invult dat je geen mening hebt, hoe minder je aan het stemadvies hebt. Het uitgangspunt van kieswijzers is eigenlijk raar: ze gaan ervan uit dat je overal een mening over hebt, maar tegelijkertijd geen idee welke partij daarbij past."

,,Bij veel kieswijzers vind je gelukkig uitleg over wat partijen willen en welke argumenten ze daarvoor hebben. Daar kun je van leren. Een goede kieswijzer vat verkiezingsprogramma's voor je samen, waardoor je beter beslagen ten ijs komt."

3 Partijen doen precies wat in de kieswijzer staat

,,Bij de Stemwijzer leveren partijen zelf antwoorden aan. Die worden zoveel mogelijk gecheckt, maar partijen proberen wel een strategische positie in te nemen. Als heel veel mensen extra geld naar de zorg willen, zullen ze daar niet snel tegen zijn. Ze proberen zo populair mogelijke standpunten in te nemen. Niet zo vreemd: miljoenen kiezers vullen zo'n kieshulp in. Wie weet scheelt het een zetel."

,,Partijen proberen invloed uit te oefenen op de keuze van de vragen. De belangrijkste kieswijzers zijn daar niet zo gevoelig voor. Hun stellingen worden bepaald door zaken die mensen belangrijk vinden of wat veel in het nieuws is."

Quote Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de mensen die een kieswijzer invullen de uitkomst helemaal niet zo serieus neemt Jasper van de Pol De Mythe: Hordes kiezers stemmen blind op de partij die uit de kieswijzer komt.

,,Kieswijzers gaan uit van de aanname dat mensen hun keuze alleen baseren op de plannen van de partijen. Wat een partij de afgelopen vier jaar heeft gedaan, telt niet mee. Een stemhulp heeft ook geen boodschap aan strategische stemmen. Mensen die anders nooit op de VVD zouden stemmen, doen dat wellicht toch omdat ze bijvoorbeeld willen voorkomen dat de PVV de grootste wordt."



,,Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de mensen die een kieswijzer invullen de uitkomst helemaal niet zo serieus neemt. Mensen willen vooral checken of ze uitkomen bij hun eigen partij. Een minderheid van 30 tot 40 procent geeft aan meer te willen weten of een stemadvies te krijgen. Mensen worden dus het meest beïnvloed door een stemhulp als ze al neigen naar die ene partij, het eens zijn met de meeste standpunten of als de partij het goed doet in de media. Ze zoeken vooral naar bevestiging."