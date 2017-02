Nep-accounts nieuw campagnetrucje in Nederlandse politiek

Bekritiseren

DENK, de partij van oud-PvdA’ers Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk, gebruikte de nepaccounts ook om politieke tegenstanders als Hamit Karakus, oud-wethouder van Rotterdam, en Kamerlid Marcouch (beiden PvdA) te bekritiseren. In een filmpje op YouTube reageerde DENK zaterdag op het NRC-artikel. Volgens de partij is er sprake van een ‘heksenjacht’ en hebben andere partijen ook nepvolgers.



Geen enkele partij kan uitsluiten dat er zich één of meerdere trollen onder hun volgers op sociale media bevinden. En wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen staat nog in de kinderschoenen, zegt professor De Vreese, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Er wordt bijvoorbeeld ontwikkeld waarmee die nepaccounts zijn te traceren.”



Onderzoek is nu tijdrovend: de datum waarop het account is aangemaakt moet worden achterhaald, er moet worden gekeken of een account geen of nauwelijks ‘vrienden’ heeft – een belangrijke indicator – en de foto moet worden gecontroleerd op echtheid. Maar zelfs dan kan nog niet worden gezegd of de partijen de nepprofielen ook actief en bewust inzetten in de campagne. ,,Dat is heel moeilijk vast te stellen, maar het is zeer aannemelijk dat het gebeurt.”



Sybren Kooistra, de sociale media-strateeg van GroenLinks, twitterde zaterdag trots dat zijn partijleider Jesse Klaver al bijna net zoveel volgers heeft als DENK-voorman Tunahan Kuzu. ,,Geheel zonder trollaccounts.”