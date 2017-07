Want de rechter zet de komst van de schoolfotograaf nu weg als een dienst die de school moet leveren. Brussee vraagt zich hardop af: is het echt een recht om op die klassenfoto te staan? ,,Nergens in de wet staat dat je recht hebt om op de schoolfoto te gaan. Scholen hebben de plicht onderwijs te leveren. Als het in deze kwestie nou om een toets ging, had de school echt iets fout gedaan.”

Verstrekkende gevolgen

De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben, zegt een woordvoerder van de Maria Montessorischool. ,,Of we in hoger beroep gaan, weten we nog niet. Maar als we ons hierbij neerleggen, moeten we in de toekomst mogelijk ook kritisch kijken naar de data van schoolreisjes en andere activiteiten met klassen.”



De Rotterdamse basisschooldirecteur Ronald Pieck deelt die zorgen. ,,Er zijn zoveel nationaliteiten en geloven. We kunnen toch niet met ieder individu rekening houden? Dan kunnen we niets meer organiseren”, zegt hij. Neem het islamitische Offer- en Suikerfeest. Aan het begin van het schooljaar staat niet voor alle islamitische leerlingen vast wanneer die feesten precies worden gevierd. Dat hangt af van de stand van de zon. Bovendien vieren Turkse en Marokkaanse Nederlanders die feesten ook nog wel eens op verschillende dagen. Pieck: ,,Natuurlijk, het is niet zo slim om een fotograaf op zo’n dag te laten komen. Maar het is bijna niet te doen om met alle geloven rekening te houden.’’