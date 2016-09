Neushoornbaby Thomas maakt bijzondere geluidjes

Van der Steur vindt omstreden brief in mail

17:45 Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft ook de tweede versie gevonden van de gewraakte brief aan de Tweede Kamer over de Teeven-deal, waaraan hij als Kamerlid had meegeschreven. Hij heeft de brief vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd, die erom had gevraagd.