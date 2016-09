Nico laat zijn tijgerpython uit in het park vanwege de hitte

Per keer mag één van zijn tien slangen met Passchier mee naar buiten. Dinsdag was het de beurt van zijn tweejarige vrouwelijke tijgerpython. "Dan ga ik op een afstandje zitten en laat ik haar rustig rondkruipen in het gras. Hoe langer ze in de zon ligt, hoe actiever ze wordt. Maar ik blijf altijd alert. Mensen mogen alleen in de buurt komen en de slang aaien na overleg met mij."



Over het algemeen krijgt Passchier positieve reacties van mensen uit de buurt, zegt hij. "Ik wil graag de mooie kant van slangen laten zien; ze komen vaak zo negatief in het nieuws. Terwijl tijgerpythons van nature heel rustig en vriendelijk zijn."



De tijgerpython

De tijgerpython is een wurgslang en is na de netpython en de rotspython de grootste pythonsoort. De slang is niet giftig en ze worden 5 tot 7 meter lang. De vrouwtjes worden meestal groter dan de mannetjes. In het wild leven ze van zoogdieren en vogels.