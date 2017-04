Agent Niek probeerde leven van Nassim (3) te redden: 'Hij reed gewoon door'

De trieste dood van de 3-jarige Nassim heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten bij de politie in Breda. Nu, een jaar later, kijkt politieagent Niek in een lange, emotionele post op Facebook terug op wat voor hem een van de heftigste en zwaarste diensten in zijn loopbaan is geweest. ,,Het was ernstig stil in de kantine. Dat is normaal nooit zo, maar nu was het anders.”

Het is woensdag, 27 april 2016. Koningsdag. Motoragent Niek heeft samen met Koen, zijn maatje, dienst in Breda. Een afschuwelijke melding komt binnen: een jongetje is tijdens het spelen met hoge snelheid aangereden. Het ziet er niet goed uit en van de bestuurder ontbreekt ieder spoor.

,,Ik voelde de rillingen over mijn rug lopen”, zegt Niek. Hij scheurt met alle toeters en bellen richting de Veurnestraat. Via de portofoon hoort hij dat ambulancebroeders moeite hebben met reanimeren vanwege de vele omstanders. Niek wordt erg boos. ,,Ik begrijp niet waarom mensen zich altijd met ons werk moeten bemoeien.”

Klein schoentje

Quote Ik voelde de rillingen over mijn rug lopen Politieagent Niek Wanneer Niek in de straat aankomt, ziet hij drie mannen. Ze staan aan de linkerkant van de weg. ,,Ze keken met z’n drieën naar beneden naar iets wat op de weg lag”, herinnert Niek zich nog. ,,Ik zag een klein schoentje aan de rechterzijde van de weg. Iets kleins lag op de grond. Het was wit, maar ik kon niet goed zien wat het was.”



Eén van de mannen richt zich tot de agent. ,,Het heeft geen zin meer, hij is al dood.” Een ambulancebroeder begint alsnog met reanimeren. “Ik kreeg een brok in mijn keel en hoorde achter mij de stem van Koen zeggen: ‘Godverdomme’ ‘Godverdomme zeg’. Ook hem deed dit niet goed.” Niek aarzelt niet en ontfermt zich ook over het slachtoffertje, zodat de broeder zich kan bezighouden met de vloeistoffen.

Doorgereden

Op zijn knieën gaat Niek naast het slachtoffertje zitten. Dit is de eerste keer dat hij een kindje moet reanimeren. ,,Ik wilde mijn handen op het bovenlichaam zetten. Toen zag ik op de buik een zwarte veeg stond, alsof het van een bandafdruk was.” Zijn boosheid kan Niek niet onderdrukken. ,,Godverdomme, de klootzak heeft gewoon een kind aangereden, en rijdt daarna weg. Ik kon het niet begrijpen.”

Terwijl de agent vecht tegen de pijn die in zijn rug ontstaat, probeert hij het leven van de peuter te redden. Achter hem klinkt een luid gegil en geschreeuw. Het is de moeder van het jongetje. ,,Dit geschreeuw ging door merg en been”, weet de agent nog. ,,Ze zakte steeds door haar benen en was huilend aan het schreeuwen.”

Een collega van Niek ontfermt zich over de moeder, zodat hij verder kan met reanimeren. ,,Een blik in elkaars ogen was genoeg om elkaar te begrijpen. Dit was een van de grootste klotemeldingen die je kon hebben.”

Volledig scherm Bloemen op de plek waar Nassim overleed. © ANP

Toppunt

Inmiddels is Niek alweer acht minuten aan het reanimeren. Zijn rug begint hem weer parten te spelen. ,,Ik hield het niet meer vol. Het deed mij te veel zeer.” Op dat moment komt een arts van de traumahelikopter aanlopen. ,,Ik raakte mijn kracht in mijn rug kwijt en zakte er doorheen. Dit was het toppunt. Ik moest wisselen.”



Niek laat de reanimatie aan de hulpverleners over en probeert hen zoveel mogelijk te ondersteunen en ruimte te geven. Dat is nodig, want er staan ruim 150 omwonenden toe te kijken. ,,Ze bleven gelukkig allemaal op gepaste afstand achter de linten staan die mijn collega’s hadden gespannen.”

Woest

Quote Ik werd woest. Ik brulde uit of ze wel helemaal goed bij hun hoofd waren Politieagent Niek Als de motoragent naar de andere kant van de weg kijkt, ontsteekt hij in pure woede. Zo’n twintig jongeren maken foto’s en filmpjes van de reanimatie. ,,Ik werd woest. Ik brulde uit of ze wel helemaal goed bij hun hoofd waren.” Niek roept dat het om een kind gaat en dat het geen attractie is. Ze moeten van hem opdonderen.



Weer terug krijgt Niek triest nieuws: het kindje is overleden. Er valt niets meer voor hem te doen. ,,Wederom schreeuwde de moeder het uit. Dit deed mij niet goed.” Uit camerabeelden blijkt dat de auto ‘gruwelijk hard’ reed. Het jongetje had volgens Niek geen schijn van kans gehad. ,,De plek waar hij geschept was tot aan de plek waar hij tegen de stoeprand lag was minstens 80 meter verder. De auto had zo ontzettend hard gereden.”

Ernstig stil

Terug op het politiebureau is iedereen doodstil. De gebeurtenissen hebben diepe indruk gemaakt. ,,Het was ernstig stil in de kantine. Dit is normaal nooit in een politiebureau, maar nu was het anders.” Niet veel later meldt de verdachte van de aanrijding zich huilend op het politiebureau. De dienst zit erop. ,,We hebben vandaag één melding gehad en daar zijn we bijna de gehele dienst mee bezig geweest.”



Een aantal dagen later krijgt Niek een mail binnen. Het is van een buurtbewoner, die hem een hart onder de riem steekt. ,,Het feit dat er toch nog mensen zijn die de moeite nemen om een compliment uit te spreken, doet mij goed."

Elias A. kreeg 18 maanden celstraf opgelegd van de rechter plus een rijontzegging van vier jaar.