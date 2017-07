Niels (19) had één wens: laat kinderen thuis bloedtransfusies ondergaan

Als Niels Dijkhuis medio mei compleet gesloopt is door kanker, kan een bloedtransfusie hem voldoende oppeppen om z'n allerlaatste wensen vervuld te zien. Maar zonder veiligheidsmaatregelen kan bloed toedienen alleen in een ziekenhuisbed. Zijn huisarts vindt vervoer onverantwoord. ,,En ik wilde zelf ook absoluut niet meer naar het ziekenhuis'', schrijft Niels in een indringende oproep aan KinderThuisZorg.

De student biologie en medisch laboratoriumonderzoek dringt aan. Bij hoge uitzondering krijgt hij thuis bloed toegediend, als derde in ons land. ,,Het verliep voorspoedig, vooral door veel creativiteit en hand- en spandiensten van KinderThuisZorg en mijn familie'', schrijft Niels in z'n oproep.

Dankbaar

Op zijn sterfbed roept hij KinderThuisZorg op om jongeren de mogelijkheid te geven thuis medische handelingen als bloedtransfusies, vingerprikken en afname van ontlasting te ondergaan in plaats van daarvoor per se naar het ziekenhuis te moeten. ,,Zodat ze er niet voor hoeven te vechten.'' Niels heeft zijn strijd gestreden, hij overleed op 20 juni.

Protocollen

KinderThuisZorg steunt Niels' wens volledig. De landelijke organisatie bepleit het aanpassen van protocollen, zodat medische handelingen thuis kunnen worden uitgevoerd. ,,Dat is de beste plek voor kinderen en jongeren", zegt kinderverpleegkundige Marlin Lansink (25). Medische handelingen, zoals bloedtransfusies, zijn gebonden aan strenge veiligheidsvoorwaarden. ,,Niels had het 'geluk' dat recent in Brabant de basis is gelegd om dit ook thuis mogelijk te maken."