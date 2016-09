'Niet de militair, maar de politiek gaat over missie'

De baas van het Korps Commandotroepen, kolonel Jelte Groen, zei dat zijn manschappen in Mali 'onder ons niveau' presteren. Ook commandeur Gerhard Polet van het Defensie Helikopter Commando maakte duidelijk dat hij zijn zeven helikopters het liefst snel ziet terugkeren.



Het besluit over de missie in Mali is volgens Koenders een zaak voor de minister van Defensie. Dat ministerie wil dat de vier Apache gevechtshelikopters en drie Chinook transporthelikopters eind dit jaar terugkeren als de missie afloopt. Dat is ook doorgegeven aan de VN. Scheidend VN-topman Ban Ki-moon lobbyde eerder dit jaar nog stevig in Den Haag voor een langere inzet van de Nederlandse helikopters.



Missie verlengd

Coalitiepartijen VVD en PvdA bereikten onlangs overeenstemming over verlenging van de missie. Wel wordt er nog overlegd over de manier waarop dat moet gebeuren. Het formele besluit volgt daarom 'in de loop van dit najaar', meldden Haagse bronnen onlangs.



Nederland levert sinds april 2014 een bijdrage aan VN-missie Minusma. Op dit moment zijn in Mali 375 Nederlandse blauwhelmen.