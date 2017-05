Niet elke doorrijder is verkeershufter

Wat bezielt mensen die doorrijden na een ongeluk? Niet elke doorrijder is een harteloze verkeershufter, weet verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Wie iemand per ongeluk aanrijdt, kan namelijk op drie manieren reageren: vechten, vluchten of bevriezen. De vechter gaat de confrontatie aan en helpt het slachtoffer. Iemand die bevriest, verkeert in shock en kan niets meer. In de categorie vluchten onderscheidt Tertoolen twee soorten doorrijders: de rijder die in een impuls handelt en de rijder die een weloverwogen keuze maakt.



Doorrijden is dus verklaarbaar. ,,In het geval van een aanrijding wil je ontsnappen aan een vreselijke situatie die mede door jouw toedoen is ontstaan", zegt Tertoolen. ,,Dan zie je vaak dat mensen die weer bij zinnen komen, zich alsnog aangeven bij de politie."



Doorrijders die wel een bewuste keuze maken, hebben vaak iets te verbergen, een motief. ,,Rijden onder invloed van drugs of alcohol kan zo'n reden zijn."