'Niet gastouder, maar inentingen doodden mijn kind Jimmy'

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de contra-expertise wezen beide uit dat Jimmy was overleden door het shakenbaby-syndroom. Cora hoorde vrijdag 7 jaar cel tegen zich eisen. De moeder van Jimmy gelooft echter helemaal niet dat Cora gewelddadig is geweest. ,,Ik heb Cora bevraagd wat er gebeurd is en naar mijn idee heeft ze alle vragen in eerlijkheid beantwoord. Wij hebben geen enkele twijfel aan Cora, dat zij Jimmy zou hebben geschud.’’

,,Dank je wel,’’ fluistert Cora huilend naar Jimmy's moeder. Want ook zij, zo werd wel duidelijk in de rechtbank in Breda, lijdt ontzettend onder wat er allemaal is gebeurd.

,,Jimmy was een lief, vrolijk, leergierig en sterk mannetje,’’ sprak moeder in de rechtszaal toen ze het woord kreeg. Volgens haar ging de gezondheid van Jimmy met stappen achteruit toen hij zijn vaccinaties kreeg en is hij uiteindelijk daaraan overleden. ,,Ik ben van mening dat er in deze zaak een kokervisie is, er wordt alleen vertrouwd op de rapportage van het NFI. Wat de mogelijke invloed van de vaccinatie is, is niet onderzocht!’’

Ontroostbaar

Het was een typische Nederlandse zomerdag die 17 juni 2013. Jimmy werd ’s ochtend naar gastouder Cora gebracht, zoals iedere maandag. Er leek niets aan de hand. Hij huilde toen zijn vader vertrok, maar dat is niet ongewoon. Het dutje dat Jimmy deed, duurde maar kort en vanaf half elf was hij huilerig. Cora kreeg het mannetje maar niet getroost. Op het speelkleed, in een stoeltje, tegen haar eigen borst. Het werkte allemaal niet. Uiteindelijk legde Cora Jimmy op bed.

Zo rond half één was het wel heel stil op de kamer. Dat was raar en Cora ging kijken. Ze zag Jimmy in een aparte houding liggen en gaf hem een duw. ,,Hee Jimmy! Word wakker!'' Ze pakte de baby op, onder de oksels, met haar vingers achter het hoofd. Desondanks viel het hoofd naar achter. Het lijfje was helemaal slap. ,,Ik had dat al eens gevoeld'', vertelde de gastouder, ,,bij mijn eigen overleden kind.'' En daarom belde ze meteen 112 en de moeder van Jimmy, die er nog sneller was dan de ambulance. Een week later overlijdt de baby in het ziekenhuis aan het letsel in zijn hoofd.

Doodslag

Volgens officier Koert van Damme 'moet het ergens fout zijn gegaan bij de gastouder.' Hij vond bewezen dat Cora de baby moet hebben gedood. Doodslag, waarvoor hij zeven jaar cel eiste.

De moeder van Jimmy is het daar hartgrondig mee oneens. Er is voor haar maar één schuldige: de farmaceutische industrie. In haar slachtofferverklaring wees ze op de inentingen die haar kleintje kreeg. ,,Voorafgaand aan 17 juni en direct na de vaccinatie waren er veel lichamelijke klachten bij Jimmy. Aangezien ik verpleegkundige ben, zie ik een relatie tusen de klachten en de vaccinatie. Het is een miljoenenindustrie waar wij, als gewone burgers geen invloed op hebben. Men blijft maar vaccineren, terwijl ze weten dat er enorme risico's zijn. Dat wordt echter niet benoemd.''

De advocaat van Cora, Joost Dionisius, wees ook op de vaccinaties. Hij verwees onder meer naar Jannes Koetsier, een gepensioneerd huisarts die veel onderzoek doet naar shakenbaby-syndrom. Koetsier zegt dat de hersenbeschadigingen onstaan kunnen zijn door de inentingen, door een virale infectie of door een aangeboren afwijking. ,,Bij Jimmy was het geen shakenbaby-syndroom.’’

De rechter doet 10 februari uitspraak.