Niet goed, geld terug

In onze tijd werden op de klassenfoto de spijbelende of zieke kinderen er gewoon bijgeplakt. Maar waarschijnlijk zijn de kinderen van nu dwingender en wellicht veeleisender. Ooit heeft er een foto in de aula van mijn lagere school gehangen waarop ik hardlopend in een groot T-shirt te zien ben, met daaronder geschreven de vraag: ‘Wie herkent dit meisje?’ Ik denk dat ik daarvoor nu, met mijn moeder in de rechtbank, veel geld had kunnen eisen.



Op het moment dat we het schoolfotonieuws vernemen, zitten we onze financiële wonden te likken in New York. We zijn een week op vakantie en gaan naar de musical Hello Dolly! Met Bette Midler. Om haar live te zien op Broadway hebben we maanden geleden tickets gekocht.