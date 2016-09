'Niet veiligheid maar geld leidend bij kernreactor Petten'

De tekst zou, aldus NOS, expliciet zeggen dat veiligheid bij NRG niet het leidende principe meer is, door de noodzaak een lening aan het Rijk terug te betalen.



Perverse prikkels

De deskundige moest in opdracht van NRG orde op zaken stellen bij het bedrijf, waar radioactieve isotopen worden gemaakt voor het bestrijden van kanker wereldwijd. Hij spreekt van 'perverse prikkels' die het gevolg zijn van de overheidslening van 82 miljoen die het bedrijf heeft.



,,De lening, de voorwaarden van de lening, en de noodzaak om het geld terug te betalen, versterken de noodzaak om commerciële doelen voorrang te geven. Deze gevolgen zijn fundamenteel onveilig'', schrijft hij.



Veiligheid voorop

In reactie op de bevinden zegt de directie dat het bedrijf inderdaad met financiële problemen kampt, maar ontkent dit tot 'onveilige situaties' leidt. De veiligheid zou vooropstaan volgens directeur Thomas martin.



Uit de notitie blijkt verder dat een geheim businessplan, om de lening terug te betalen, niet haalbaar is. De betrouwbaarheid van de reactor in Petten zou aanzienlijk hoger worden ingeschat dan realistisch is. Ook na aanpassing van het plan blijft de vraag of het nu wel haalbaar is.



Een onlangs opgestapte medewerker van NRG waarschuwt dat, hoewel de veiligheid bij directie en medewerkers vooropstaat, 'een ongeluk in de maak is'. Bij anderen bestaat de angst dat bij calamiteiten de reactor niet direct wordt stilgelegd. Zij blijven echter anoniem, omdat er door hen een geheimhoudingsverklaring is getekend.