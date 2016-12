Nieuwe behandeling borstkanker in basispakket

Reeks autobranden in Culemborg

6:22 In Culemborg zijn in de nacht van woensdag op donderdag in korte tijd vijf autobranden geweest. Vijf van de autobranden waren in de wijk Terweijde. De andere autobrand was in de Bloemenwijk. Volgens de politie gaat het niet om branden die zijn overgeslagen van de ene auto naar de andere.