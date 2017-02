Nijmeegs raadslid doet toch aangifte van bedreiging

Het raadslid werd na een verkiezingsavond lastiggevallen in de trein naar Nijmegen. Twee mannen („Ik schat een jaar of 30"), scholden haar uit voor 'GroenLinks-hoer'. Ze werd bang gemaakt met een nep-telefoontje en de mededeling dat ze op het station zou worden opgewacht door een aantal jongens.



Klein gemaakt

„Aanvankelijk heb ik het incident voor mezelf klein gemaakt", zegt het Nijmeegse raadslid. Om een aantal redenen heeft Westerveld toch besloten aangifte te doen. „Ik heb wel een paar honderd reacties gekregen op mijn verhaal. Die lieten mij inzien dat wat mij overkomen is, serieus genoeg is om aangifte voor te doen."



Westerveld heeft naar eigen zeggen veel reacties gekregen van vrouwen die zich herkennen in haar verhaal. „Niet zozeer in bedreiging om politieke redenen, zoals bij mij het geval was. Maar vrouwen die zeggen te zijn lastiggevallen in het openbaar vervoer of op andere plekken."



PowNed

Tegelijk waren er ook een hoop mensen die haar niet geloofden. „Op websites als PowNed en GeenStijl, maar ook op Twitter, las ik reacties van mensen die zeiden: ze heeft geen aangifte gedaan, dus dan is het niet waar. Dat het gewoon een trucje was om aandacht te krijgen." Het was voor haar mede reden om toch aangifte te doen. „Eigenlijk van de zotte, maar het speelde wel mee." Ze is gestopt met het lezen van de reacties op de websites.



Jesse Klaver

Westerveld heeft contact gehad met GroenLinks-leider Jesse Klaver over de bedreiging. „Ook hij zei: luister naar het advies van professionals." Burgemeester Bruls gaf eveneens de raad om aangifte te doen.