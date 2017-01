No Surrender opent nieuw clubhuis

De Emmense afdeling van motorclub No Surrender opent deze week een nieuw clubhuis. Voorman Henk Kuipers zegt vandaag bekend te zullen maken waar.

De No Surrender-baas (52) vindt het naar eigen zeggen leuk om de exacte locatie van het nieuwe clubhuis nog even vast te houden. Vorige week zei hij dat het mogelijk in Assen, Hoogeveen of net over de Duitse grens zou komen ,,In de loop van de dag maak ik het bekend op Facebook", zo verklaarde hij vanmorgen tegenover Dagblad van het Noorden.

Clubleden waren de afgelopen dagen druk bezig met het aftimmeren van het nieuwe clubhuis.

Kuipers plaatste zaterdag al foto's van het interieur van het nieuwe clubhuis op zijn eigen Facebookpagina. De afbeeldingen laten volgens hem zien dat de motorclub al een tijdje bezig was met het nieuwe onderkomen. ,,In het oude hadden we geen stroom en water en normale verwarming. Vandaag en morgen de laatste hand leggen aan het afwerken en dan lekker warm erbij zitten", zo schreef hij bij de foto's. ,,De verhuizing stond van de zomer gepland, maar komt nu wat eerder."

De bar van het nieuwe clubhuis lijkt klaar voor gebruik.

Drugshandel

Het oude clubhuis van het Emmense No Surrender-chapter werd vrijdag gesloten op last van de gemeente. Dit na een inval door de politie en arrestatie van chapter-president Edwin K. (48). Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor de handel in hard- en softdrugs met onder andere Denemarken en Duitsland vanuit het clubhuis. Er was ook sprake van veelvuldig cocaïne- en speedgebruik en van mishandeling van clubleden, zo verklaarde het openbaar ministerie na de inval. De strafbare feiten zouden zijn gebleken uit afgeluisterde gesprekken. Zowel in het clubhuis als in de woning van K. werden sporen van harddrugs gevonden.