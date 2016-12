NOC*NSF wil groot onderzoek naar misbruik

Ziekenhuis gestopt met handen geven

6:59 Chirurgiepatiënten van het Radboudziekenhuis in Nijmegen krijgen geen hand meer van artsen en verpleegkundigen. In plaats daarvan gaat al sinds een jaar de hand zwaaiend in de lucht of volstaat een knipoog. De kans is groot dat het begroeten zonder handen normaal wordt op veel meer afdelingen.