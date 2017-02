Noemen we de storm Doris, Thomas of Peter?

Al die verschillende namen, zo kan niemand het meer volgen. Als we het doen, dan moeten we wel allemaal dezelfde naam geven, zo vindt meteoroloog Michiel Severin van Weerplaza .

Nederlandse weerstations kwamen eerder in actie om dit vast te leggen, maar echt opschieten wil het niet. ,,Met het KNMI en andere weerinstellingen in Nederland hebben we het er wel over gehad om ook namen te gebruiken, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat het niet handig is.”