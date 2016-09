Nog drie dagen zomer

Vandaag, morgen en donderdag heerst in grote delen van het land nog de zon. Daarbij stijgt het kwik vanmiddag in vrijwel het hele land naar de tropische grens van 30 graden.



Op de warmste plekken wordt het zelfs 32 graden. Nog nooit is het in De Bilt halverwege september zo warm geweest als vandaag. Het oude record, 29,6 graden uit 1919, wordt waarschijnlijk vroeg in de middag verbroken. Het record van warmste septemberdag ooit gaat waarschijnlijk niet verbeterd worden. Dat record is in handen van 5 september 1949 met 32,6 graden.



Beste stranddag van het jaar

Wat zomerweer betreft beleven we vandaag ook de beste stranddag van 2016. Niet alleen is het warm en zonnig, het zeewater bereikt nu ook zo'n beetje zijn hoogste temperatuur. Het water langs de kust heeft een temperatuur 21 of 22 graden en dat is heel wat aangenamer dan de 17 graden van halverwege juni. Gisteren stak er vroeg in de middag al een frisse zeewind op, maar vandaag komt die pas in de namiddag. Daardoor blijft het een groot deel van de dag warm op de stranden.



Morgen is het daardoor opnieuw zonnig en recordheet. 's Middags wordt het 28 tot 32 graden. Het datumrecord in De Bilt staat voor 14 september op 28,2 graden. Donderdag verwachten we ook een nieuw record. Het oude datumrecord, uit 2006, staat op slechts 26,6 graden. Voorlopig gaan we uit van 27 tot 30 graden.