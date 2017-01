Nog eens drie nieuwe politieke partijen op het stembiljet

,,Officieel zijn we nog niet helemaal rond’’, zegt Plasman. ,,We zullen bij de Kiesraad gebruik moeten maken van de mogelijkheid om, bij hoge uitzondering, te kunnen doorwerken tot vrijdag. Maar ik schat dat we dan in zeker 16 van de 20 kiesdistricten de vereiste steunverklaringen halen. Alleen in Limburg, Zeeland en Drenthe is dat echt een probleem gebleken.’’



De Piratenpartij zorgt voor een noviteit bij het voldoen van de waarborgsom: de partij wilde de 11.250 euro borg bij de Kiesraad voldoen in Bitcoins. ,,Maar deze vorm van cryptocurrency – ofwel: digitale munteenheden - accepteert de overheid niet’’, legt bestuurslid Michiel Dulfer uit. ,,Via een online wisselkantoor hebben we deze digitale valuta omgezet in euro’s en alsnog onze waarborgsom voldaan.’’