Nog nooit was 13 september zo warm als vandaag

In De Bilt werd op vrijwel op hetzelfde moment het dagrecord geëvenaard. In 1919 werd het op 13 september 29,6 graden in De Bilt, dat is het nu dus ook maar het komende uur zal het daar warmer worden en gaat ook dit record eraan.



Het record van warmste septemberdag ooit gaat waarschijnlijk (net) niet verbeterd worden. Dat record is van 5 september 1949 met 32,6 graden. Zo warm wordt het in De Bilt vandaag niet.



Zwoele nachten

Het is deze dagen niet alleen zeer warm overdag maar ook de nachten verlopen zwoel. De nachten zijn zelfs zo warm dat ook hier records worden verbroken. Afgelopen nacht was het bijvoorbeeld in Vlissingen 20,8 graden en 19,8 graden in De Kooy. Zo hoog was de minimumtemperatuur in het land nog nooit op 13 september. De 20,8 graden van Vlissingen is zelfs een tweede plaats in de ranglijst warmste nacht ooit in heel september. Alleen op 5 september 1949 werd het in Maastricht warmer. Toen gaf de thermometer 20,9 aan.



Komende nacht blijft het opnieuw zeer zacht, grote kans dat er dan opnieuw records sneuvelen. Morgen en overmorgen verwacht Weerplaza overdag nog meer records. Woensdag wordt het op veel plaatsen nog tropisch, donderdag liggen de maxima tussen 26 en 29 graden.