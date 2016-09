Nog nooit zo'n warme septembernacht in Nederland

In Vlissingen daalde het afgelopen nacht kwik niet verder dan 21,6 graden. Daarmee werd het oude record van 20,9 graden, dat werd gemeten op 5 september 1949 in Maastricht, met 7 tienden verbroken.



Weerman Marco Verhoef van Weerplaza heeft niet lang de tijd om er bij stil te staan, want het volgende record dient zich al aan. ,,Records die vandaag verpulverd worden is misschien wel een betere bewoording", aldus de meteoroloog.



Warmer

Het dagrecord voor De Bilt staat op 28,2 graden, maar de verwachting is dat het in De Bilt wel eens warmer dan 30 graden kan worden. ,,Mocht het ergens in Nederland warmer worden dan 31.3 graden dan hebben we landelijk ook een record, immers warmer dan 31,3 graden werd het op 14 september nog nooit in Nederland. Het record stamt uit 1964 en werd gevestigd in Volkel."



Het KNMI spreekt van een uitzonderlijk warme tijd van het jaar. Gisteren werd het landelijk dagrecord ook al verbroken. Gilze Rijen en Eindhoven noteerden allebei 33,1 graden waardoor het oude record van Maastricht (31,9 graden) uit 1947 uit de boeken verdween.



Verhoef: ,,De genoemde temperaturen zijn allemaal waarden die op professionele KNMI stations zijn geregistreerd. Ongetwijfeld kan het zo zijn dat de thermometer in de achtertuin veel hogere waardes heeft geregistreerd, maar deze thermometers zijn niet officieel geijkt en voldoen niet aan de opstellingseisen waardoor ze niet meegenomen worden in de boeken van het KNMI. Een tuinthermometer die hangt op een bakstenenmuur, kan makkelijk op deze hete dagen een temperatuur aangeven van 45 graden maar dat is het echt niet."