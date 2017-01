Nog zeker 5 miljoen euro op verlopen OV-chipkaarten

Reizigersorganisatie Rover dacht dat er slechts enkele honderdduizenden euro's op de oude kaarten stond, maar uit navraag van deze krant blijkt het om 5 miljoen euro te gaan. Naar schatting 625.000 mensen krijgen nog geld terug. De OV-bedrijven hebben tal van moderne manieren van betalen omarmt, zelfs inchecken met je smartphone is mogelijk, maar geld terugvragen van een verlopen anonieme OV-chipkaart kan alleen op de ouderwetse manier. Er moet online een formulier worden ingevuld, geprint en vervolgens moet die print met de OV-kaart per post naar Translink worden gestuurd. Een paar weken later wordt het tegoed uitbetaald. Als het saldo onder de 30 euro is, kan ook aan de ov-balies in de grotere steden geld teruggevraagd worden. Het kost 1 euro om je geld terug te krijgen. Ook dan door een formulier in te vullen en jezelf te legitimeren, waarmee de anonimiteit van de anonieme kaart is verdwenen.

Verlopen

Sinds de introductie van de OV-chipkaart zijn er 14 miljoen kaarten verlopen, dat wil zeggen ouder dan vijf jaar. Translink zegt niet te weten op hoeveel verlopen kaarten nog saldo staat. Er is wel geconstateerd dat er 5 miljoen euro saldo van verlopen kaarten niet is geclaimd. ,,Uit ons onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten dat het mogelijk is om saldo terug te vragen. Anderen denken dat het automatisch gaat, of ze vinden het bedrag niet de moeite waard,'' zegt Anita Hilhorst van Translink.



,,Met de post een formulier versturen om je geld te krijgen is belachelijk. We leven in een online wereld, dat moet gewoon via internet kunnen,'' zegt Joyce Roodnat van de Consumentenbond. ,,Of bij een oplaadplek. Als je je geld zo gemakkelijk op je OV-chipkaart kunt zetten dan moet je het er ook weer even gemakkelijk af kunnen halen. Het moet terug naar de reiziger.'' Volgens de Consumentenbond staat er gemiddeld 8 euro op een verlopen OV-kaart. Dat betekent dat nog 625.000 mensen geld krijgen van de vervoersbedrijven.