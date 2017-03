Noodkreet vader: Help mijn zwaargewonde zoon in Peru

De Utrechter werd op 21-jarige leeftijd gepakt met bolletjes verstopt in zijn lichaam. ,,Zijn straf heeft hij volledig uitgezeten. Hij was sinds augustus 2015 weer vrij. Het is een wonder dat hij clean uit de gevangenis kwam. Ik heb hem in oktober gezien en het was echt zo. Ik was zo trots op hem'', vertelt de in Zutphen woonachtige vader Klumpen.



Hoewel Martijn zwaar getraumatiseerd uit de Peruaanse gevangenis kwam, besloot hij niet naar Nederland terug te komen, maar om in Peru een nieuw bestaan op te bouwen. ,,In Nederland had hij als ex-gedetineerde ook geen prettig vooruitzicht. In Peru viel hij als gringo tenminste nog in de smaak bij de dames.''



Hij kreeg gelijk en ontmoette de Peruaanse Pamela, die inmiddels vier maanden zwanger is van hun eerste kindje en met wie hij wilde trouwen.