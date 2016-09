Normaal brengt toch nog single uit

De single 'Jeffrey Herlings Weer Wereldkampioen' is overigens niet helemaal nieuw, want het nummer lag al twee jaar klaar. "Eerder lukte het hem helaas nog niet om wereldkampioen te worden", zei Jolink daar eerder over.



Dit seizoen was Herlings, eigenlijk als vanouds, oppermachtig in de MX2-klasse en was het wachten tot hij wereldkampioen zou worden. Dat gebeurde gisteren in Amerika, waar de 21-jarige motorcrosser uit Elsendorp (Noord-Brabant) met een straatlengte voorsprong kampioen werd.



Herlings is ook te horen in het nummer, waarin hij een stukje rapt.