NS: Ga niet met trein naar Amsterdam of Utrecht

Alle huishoudens in Amsterdam hadden rond 08.20 uur weer stroom. In Zaandam was er rond 09.00 uur overal weer elektriciteit. In totaal waren zeker 360.000 huishoudens getroffen.



Delen van Amsterdam hebben ondanks het einde van de stroomstoring nog geen verwarming. De huizen worden verwarmd door stadsverwarming. Dit systeem is door de problemen met de stroom ontregeld. ,,Alles wordt nu weer opgestart, maar het water is afgekoeld. Het duurt even voordat dit weer op de juiste temperatuur is gebracht. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op orde te krijgen'', aldus een woordvoerster van Nuon, dat samen met afvalenergiebedrijf AEB verantwoordelijk de stadsverwarming in Amsterdam levert.



115.000 adressen

De storing begon rond 04.00 uur. Tegen 06.30 uur hadden 160.000 aansluitingen weer stroom, onder meer in het centrum en rondom Centraal Station. Veertig minuten later kwamen daar nog eens 115.000 adressen bij.



De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar het probleem zou liggen bij hoogspanningsstation Hemweg in Amsterdam-West. Bellen naar netwerkbeheerder Liander wordt afgeraden: wegens het grote aantal telefoontjes is het bedrijf telefonisch slecht bereikbaar.



De matrixborden rond Amsterdam werkten door de stroomstoring niet, meldde de VID. Rondom Den Haag en Amsterdam stonden rond 09.00 uur zo'n 80 files.



Verschillende faculteiten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam bleven vanmorgen dicht. De Amsterdamse brandweer moest vanmorgen enkele mensen uit liften bevrijden.



Treinverkeer plat

Op het Centraal Station wordt gratis koffie uitgedeeld tijdens het wachten. De storing heeft grote gevolgen voor de wissels en de posities van de treinen rondom Amsterdam.



De storing heeft gevolgen voor het treinverkeer in het hele land. De NS adviseert reizigers om de reis naar Amsterdam, Utrecht of Schiphol per trein uit te stellen. Het is bij NS niet bekend hoe lang de situatie gaat duren.



Rond de klok van acht uur reden de bussen in Amsterdam weer. De metro's in de hoofdstad worden volgens het gemeentelijke vervoersbedrijf GVB langzaam weer opgestart. Even voor 08.00 uur begon het gemeentelijk vervoersbedrijf ook met het opstarten van een deel van de tramdienstregeling. Dat gebeurde wat later omdat nog niet alle bovenleidingen werkten.



Niet bellen naar alarmlijn

De politie roept op niet naar 112 te bellen om de problemen met de stroom te melden. Dit om overbelasting van 112 te voorkomen. Er wordt op de straten extra gesurveilleerd door agenten.



Volgens de brandweer Kennemerland is het mobiele netwerk in de regio overbelast. Bij nood krijgen mensen het advies om met de vaste lijn te bellen.