NS-machinisten laten hun tanden zien

De actie was buiten de vakbonden om. Het Amsterdams Machinisten Kollectief zoals de groep zich noemt, vindt FNV en VVMC ‘veel te tam’. Vakbond VVMC wilde vorige maand staken, maar dat werd verboden door de rechter.



AMK-woordvoerder Dick van der Meulen presenteerde een ‘verzetslijst’, een lange opsomming van de meest uiteenlopende grieven. Van intolerant teammanagement tot schimmel in de treinairco’s. Het grootste pijnpunt van de groep is het ‘rondje om de kerk’. Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling moeten machinisten en conducteurs te vaak hetzelfde ritje maken, vinden zij. Bovendien is er te weinig tijd om over te stappen. Ze moeten rennen om even naar de wc te kunnen of een kop koffie te halen. ,,Die nieuwe dienstregeling werkt alleen omdat wij nóg harder lopen voor het bedrijf,’’ aldus een boze conducteur.



Directeur Service & Operations Nanouke van ‘t Veld beloofde het op te lossen. ,,Als jullie moeten plassen, mag je plassen.’’ Ze kreeg geen applaus. De aanpassingen in het dienstrooster duren veel te lang, vinden de machinisten en conducteurs. Pas in april komen de eerste wijzigingen.