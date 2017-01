Nudisten springen ijskoude zee in bij Zeeuwse nieuwjaarsduik

Thessa Anbeek uit Goes en Jochem Weststrate uit Vlissingen doen ook voor de eerste keer mee. Het stel heeft de jaarwisseling goed gevierd en slechts een uur nachtrust gehad. Ze hebben dan ook even wat meer tijd nodig dan Erwin Huitershoven. Die had 'alleen koude voeten' toe hij weer het strand opliep, terwijl Thessa al 'helemaal blauw en rood' was toen ze nog maar een teen het water in stak. Eigenaar Ab Pouwer van camping Oranjezon en enkele andere deelnemers zwemmen het hele jaar door in zee of ander open water. Zij wandelden net als Huitershoven op het gemakje terug naar de tent bij het strandpaviljoen.



De oude getrouwen zullen er volgend jaar bij zijn. Van Lieshout blijft hopen op jongere deelnemers. Wat Duitse Sophia en Jochem Weststrate betreft, moeten jongeren zeker eens op nieuwjaarsdag naar Aloha Beach komen voor een duik. Jochem: ,,Op dit moment zeg ik dat dit de laatste keer was. Of dat nu wel of niet zo is, ik kan een naakte nieuwjaarsduik in elk geval afvinken op mijn bucketlist."