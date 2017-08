NVWA: 137 pluimveebedrijven blijven dicht, alle besmette eieren uit schappen

De Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt 137 van de ongeveer 180 onderzochte pluimveebedrijven gesloten. Dat meldt een woordvoerder van de dienst. De eieren in deze bedrijven bevatten een te hoog gehalte fipronil, een middel dat verboden is in de voedselindustrie.

De NVWA benadrukt dat bij de meeste onderzochte bedrijven maar een kleine hoeveelheid van de stof is aangetroffen. In totaal had de NVWA zo'n 180 bedrijven geblokkeerd. Bedrijven waar aantoonbaar geen fipronil in de eieren zit, mogen weer open. ,,De stallen van de geblokkeerde bedrijven blijven op slot totdat ze schoon worden verklaard'', liet de autoriteit weten. De lijst op de website van de NVWA wordt continu bijgewerkt.

De dienst raadt het eten van eieren van één bedrijf nog steeds voor iedereen af. Die eieren hebben de code 2-NL-4015502. Eieren van 58 bedrijven kunnen uit voorzorg beter niet aan kinderen worden voorgeschoteld wat de NVWA betreft. Alle besmette eieren zijn inmiddels uit de schappen gehaald.

Geen acute gezondheidseffecten

Volgens twee toxicologen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) levert het eten van eieren die de giftige stof fipronil bevatten geen acute gezondheidseffecten op. Over mogelijke gevolgen die op langere termijn optreden door het eten van de besmette eieren is volgens hen nu nog niets met zekerheid te zeggen. ,,We missen een stuk informatie over de blootstelling. De vraag is hoe lang de eieren met fipronil al op de markt zijn en hoeveel fipronil daar in heeft gezeten'', legden toxicologen Janine Ezendam en Jacqueline van Engelen uit.

Maar wat korte termijneffecten betreft, is er geen reden tot zorg, zeggen ze. De hoeveelheden fipronil die via bestrijdingsmiddelen in eieren terecht zijn gekomen, zijn daarvoor te laag. De dosis fipronil die in de onderzochte eieren zit, is weliswaar licht boven de grens die in de EU geldt als veilig bij kortdurende blootstelling, maar de deskundigen wijzen erop dat de marge groot is.

Flinke schadepost

Zo'n 180 pluimveebedrijven waar een bestrijdingsmiddel met de verboden chemische stof fipronil is gebruikt, mogen hun eieren momenteel niet verkopen. De eieren die al in de handel waren, zijn teruggeroepen. Dit betekent een flinke schadepost voor de supermarktsector. Volgens CBL-directeur René Roorda loopt die in de miljoenen. Over wie de schade moet gaan vergoeden gaat het CBL in overleg met de leveranciers.