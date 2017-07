Ode aan mijn buurvrouw

Help, onze buren gaan op vakantie! Ze vertrekken vandaag en ze blijven de hele zomer weg. Vijf jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met de buurvrouw. Zij had net een kind gekregen, ik was hoogzwanger van mijn eerste. Het klikte meteen. Sindsdien zijn onze kinderen beste vriendjes geworden en zijn wij elkaars steun en toeverlaat in tijden van oppascrises. En dat waren er nogal wat de afgelopen jaren. Zo’n buurvrouw als de mijne is goud waard. Niet alleen vanwege de spreekwoordelijke kopjes suiker (in ons geval: uien, tomaat, luiers, brood, waspoeder, glazen, krukjes, een keer zelfs een hele woonkamer) die je bij elkaar kunt lenen. Ik vertrouw haar zonder aarzelen mijn kinderen toe, en andersom gebeurt het ook. In het begin gaat dat natuurlijk gepaard met de grootst mogelijke nederigheid en voorzichtigheid: ,,Sorry buurvrouw, het spijt me verschrikkelijk dat ik je moet lastigvallen, maar zou je heel even op mijn kind kunnen passen, ik moet met spoed voor werk weg, maar mijn man is nog niet thuis. Het is een noodgeval, anders zou ik het echt niet vragen.”

Inmiddels gaat dat een stuk soepeler. Laatst ging ik wellicht te ver. Ik had een afspraak bij de huisarts op een tijdstip waarop de kinderen zich normaal gesproken al veilig en wel binnen de schoolmuren bevinden. Ik had geen rekening gehouden met een landelijke lerarenstaking.



Drie minuten voor mijn afspraak drong het pas tot me door. Ik snelde met mijn kinderen de trap op, bonsde op de deur van de buurvrouw, duwde ze naar binnen zodra ze opendeed en legde de situatie al rennend naar beneden uit. Ze keek verbouwereerd maar toen ik nog net binnen gehoorsafstand was, riep ze: ,,Maak je geen zorgen, ik heb ze.”



Ik kan het iedereen van harte aanraden, zo’n buurvrouw. Het voelt bijna als familie. Vijfendertig jaar geleden ontstond eenzelfde soort band tussen twee vrouwen in de Willebrordusstraat in Rotterdam. Mijn moeder had net haar geboortegrond verruild voor een klein appartementje in een nieuw land.



Ze sprak de taal niet en kende niemand. Mijn vader werkte de hele dag, zij zat alleen thuis met drie kinderen. Toen ze ontdekte dat de onderbuurvrouw in nagenoeg hetzelfde schuitje zat en bovendien dezelfde taal sprak, brak de zon een klein beetje door in mijn moeders bestaan.



Inmiddels is deze buurvrouw familie, bij elke belangrijke familieaangelegenheid is zij aanwezig, ook al zijn ze allang geen buren meer. Ze heeft geen bruiloft of geboortefeest gemist. Nu gaat mijn buurvrouw met haar gezin dus bijna zeven weken op vakantie. ,,En hoe moet ik dan de zomervakantie met de kinderen doorkomen?’’ vroeg ik haar wanhopig.



,,Mogen we naar boven gaan om te spelen?” zullen ze op de eerste dag van hun vakantie vragen. En als ik vervolgens antwoord dat de buren op vakantie zijn, zullen ze elke dag aan mijn kop zeuren: ,,Komen ze vandaag terug?” ,,Morgen dan?” ,,Hoeveel nachtjes slapen nog?”