OM: Amri ook in Amsterdam gefilmd

Justitieminister Ard Van der Steur kreeg kritiek van D66 omdat berichtgeving over buitenlandse terreurverdachten die zich in Nederland hebben opgehouden steevast als eerste via buitenlandse media verloopt. ,,Mensen zijn in deze tijden van terreur al ongerust, dan zou het helpen als we zulke berichten niet steeds paniekerig uit buitenlandse media moeten vernemen'', zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven.



Van der Steur liet later weten dat hij een dag voor het nieuws was ingelicht dat Amri in Nijmegen was geweest. Het OM wist echter al een aantal dagen eerder dat Amri een Nederlandse simkaart in zijn bezit had gehad.