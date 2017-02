OM eist 24 maanden tegen Tilburgse IS-ronselaar

Blok: Bestrijding alcohol in verkeer blijft urgent

12:46 De bestrijding van alcohol in het verkeer blijft een belangrijk onderwerp voor de politie, zegt minister van Justitie Stef Blok. ,,Alcohol in het verkeer is niet acceptabel.'' Hij reageerde daarmee op berichtgeving van de NOS donderdag dat in 2016 het aantal alcoholcontroles in het verkeer bijna is gehalveerd in vergelijking met drie jaar eerder. PvdA en CDA willen daarover opheldering van de minister.