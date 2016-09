OM eist 3,5 jaar cel tegen Herman du Bois in xtc-zaak

De man van 55 uit Putten staat met zijn twee zoons en elf andere verdachten terecht in een omvangrijke drugszaak. Du Bois werd in juli 2014 aangehouden nadat de politie bij een inval in een loods grondstoffen voor xtc had gevonden. In het huis van de familie Du Bois werden xtc-pillen gevonden.



De Puttenaar zegt dat hij nooit heeft geweten dat hij werk deed voor een bende die xtc produceerde. Hij heeft naar eigen zeggen alleen klusjes gedaan voor een kennis. Voor de familie van du Bois is de strafeis een grote klap.



Criminele bende

Ook de hoofdverdachte in de xtc-zaak, de Australiër Yaron A., verscheen vandaag voor de rechter. Tegen hem werd een celstraf van 10 jaar geëist. A. heeft al eerder jarenlang achter de tralies gezeten voor de smokkel van xtc-pillen.



Bij een zitting in oktober zei A. dat Du Bois nooit voor hem heeft gewerkt. Maar daarmee heeft de Australiër het OM niet weten te overtuigen, zo blijkt uit de straf die justitie eiste tegen de Puttenaar.



De advocaat van Du Bois, Geert-Jan Knoops, voerde nog maar eens aan dat Du Bois nooit heeft geweten dat hij deel uitmaakte van een criminele bende. Hij zou alleen contact hebben gehad met zijn zoons, de andere verdachten kende hij niet.



De rechter doet uitspraak op 1 december.