OM gaat 10 mensen vervolgen voor bedreiging Sylvana Simons

Het is de bedoeling dat deze mensen begin 2017 voor de rechter verschijnen. Simons, kandidaat-Kamerlid voor de politieke partij DENK, heeft vooral via internet doodsbedreigingen en grove beledigingen over haar heen gekregen.



Het totale aantal mensen dat Simons daadwerkelijk bedreigde ligt een stuk hoger dan tien. Maar volgens Hofstee is het onmogelijk om iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan belediging of een doodsbedreiging te achterhalen, zegt hij tegen AT5. ,,Bepaalde sites zijn offline gehaald en niet iedereen doet zoiets natuurlijk met naam en toenaam. Uiteindelijk hebben we de ernstigste gevallen geselecteerd, die personen zullen voor de rechter moeten verschijnen."



,,Ik weet niet of ze allemaal voor de rechter komen. Sommige mensen komen er vanaf met een boete."



Dreigfilmpje

De man die eind november door de politie werd aangehouden vanwege een bedreigend filmpje over Sylvana Simons wordt al door het OM vervolgd wegens bedreiging. De 37-jarige man uit Kudelstaart (gemeente Aalsmeer) heeft bekend het filmpje zelf te hebben gemaakt en gepubliceerd.



Simons, oud-tv-presentatrice en kandidaat-Kamerlid voor DENK, wordt beveiligd naar aanleiding van 'concrete bedreigingen', zo maakte de partij eerder bekend.



Simons deed in mei 2016 aangifte tegen een groot aantal uitingen op social media nadat ze aankondigde de politiek in te gaan. Op een 'uitzwaai-pagina' op Facebook werd een groot aantal reacties geplaatst waartegen ze aangifte heeft gedaan. Omdat de site inmiddels offline is, is het lastig om te achterhalen wie er precies achter de dreigberichten zit.