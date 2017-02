OM gaat Nederlandse jihadisten in IS-gebied vervolgen

Vorig jaar zijn bij de rechtbank Den Haag al vier mannen veroordeeld tot celstraffen, terwijl ze al jaren in Syrië of Irak zitten. Zij stonden terecht in de zogenoemde jihadzaak Context. De woordvoerder: 'We zetten nu het beleid in om meer systematisch mensen te vervolgen die in het strijdgebied zijn, mensen waarvan we vinden dat het niet goed is om met vervolging te wachten.'



Kamer geschrokken



Eerder op de dag werd bekend dat de Tweede Kamer volgende week met het kabinet in debat wil over het gevaar van terugkerende jihadisten. De Kamer is geschrokken van een rapport hierover van de inlichtingendienst AIVD, waarin die waarschuwt dat meer Nederlandse jihadisten terug willen naar huis nu zij in Syrië en Irak in het nauw raken.



Het gaat volgens de AIVD om ervaren en geharde strijders die zich hier zouden kunnen toeleggen op het voorbereiden en plegen van aanslagen of het rekruteren van nieuwe strijders.



Grotere dreiging



De huidige groep terugkeerders zou volgens de AIVD een grotere dreiging vormen dan voorheen. 'Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk. Van iedere terugkeerder afzonderlijk moet worden vastgesteld hoe groot de dreiging is die van hem of haar uitgaat, wat er nodig is om die dreiging het hoofd te bieden.'



De inlichtingendienst waarschuwt ook specifiek voor het gevaar van militair getrainde kinderen die door hun ouders zijn meegenomen naar het strijdgebied. Er bevinden zich daar minstens tachtig Nederlandse kinderen. Ongeveer de helft van hen is daar geboren, de rest is door één of beide ouders meegenomen.



Sinds het uitbreken van het conflict in Syrië en Irak reisden ongeveer 280 Nederlandse jihadisten naar het strijdgebied. De meesten sloten zich aan bij IS. Tot nu toe keerden ongeveer vijftig van deze mensen terug.