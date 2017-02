Om hulp schreeuwende man auto in geduwd in Zwolle

Het slachtoffer, een man tussen de 20 en 24 jaar oud, klampte in de Van Schaikstraat buiten adem een voorbijganger aan en vroeg om hulp. Enkele seconden later stopte een donkere stationwagen bij het tweetal. Een man stapte uit, liep op de twintiger af en duwde hem met kracht de auto in, terwijl het slachtoffer om hulp riep. Met hoge snelheid reed de auto vervolgens weg.

Buurtonderzoek

Het verhaal van de ooggetuige was vandaag aanleiding voor een buurtonderzoek. De politie is met name op zoek naar personen die meer weten over het incident. De informatie kan gaan over de donkere auto, het mogelijke slachtoffer en over de inzittenden van de auto. Het kan ook zijn dat iemand wordt gemist of zonder reden afwezig is.