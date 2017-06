OM kon door datalek in computer rechter kijken

Man rijdt met bestelbus in op agent na diefstal motorfiets

9 juni Een agente is vannacht in Duivendrecht gewond geraakt aan haar hoofd, nadat de bestuurder van een bestelbus was ingereden op de politieauto waar zij naast stond. De man is samen met twee anderen aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en diefstal van een motorfiets.