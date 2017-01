OM: Maak van drugsvilla een wijkgebouw

Fonds

Het Openbaar Ministerie bekijkt daarom of het mogelijk is een algemeen fonds op te richten waarmee slachtoffers van drugsmisdrijven kunnen worden vergoed. ,,We denken dat zo'n fonds met de bestaande wetgeving te realiseren is. Nu al is er het schadefonds geweldsmisdrijven. En we hebben goed gekeken naar Project X in Haren, waar met succes stortingen in een schadefonds zijn ingezet."



Na een uit de hand gelopen uitnodiging op Facebook groeide 'Project X' in Haren in oktober 2012 uit tot een massaal feest van geweld en vernieling. Het OM eiste dat daders 500 of 250 euro betaalden aan het schadefonds openlijk geweld. Daarmee werden gedupeerde ondernemers of burgers in de binnenstad gecompenseerd.



Schade

Ook een fonds om schade na drugsmisdrijven te vergoeden zou op een dergelijke manier kunnen worden gevuld, schetst de topvrouw van het OM. ,,Bij het afpakken van crimineel vermogen kijken we naar wat iemand heeft verdiend met een strafbaar feit. Maar je moet ook kijken welke schade is aangericht en hoeveel het kost dat weer op te ruimen. Die schade zou je kunnen laten vergoeden door een schadefonds. Daarmee straal je uit dat slachtoffers gezien worden. Criminelen die worden veroordeeld voor drugsfeiten zou je een geldbedrag in het schadefonds kunnen laten storten."



Bloos zegt dat het afgelopen jaar binnen het OM diverse gesprekken zijn gevoerd over experimenten als het omtoveren van criminele panden of een nieuw schadefonds. ,,Wij denken dat een experiment binnen de bestaande wetgeving mogelijk moet zijn. Maar alles valt of staat bij draagvlak in de samenleving. Eerst moeten we kijken of die er is. We kunnen kleinschalig beginnen om te zien of dat wat in Italië werkt, ook voor Nederland iets is."