OM: Romy (14) seksueel misbruikt door verdachte

Celstraffen geëist tegen Quote 500-bende

12:40 Tegen de vier hoofdverdachten van de Quote 500-bende zijn vandaag in hoger beroep celstraffen geëist tot 5,5 jaar. De inbrekers uit de Haagse Spoorwijk hadden het gemunt op mensen die werden genoemd in de Quote 500-lijst, waarop de vijfhonderd rijkste mensen van Nederland staan.