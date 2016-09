OM wil 15 miljoen euro terug van witwassend echtpaar

Het draait in het witwasonderzoek, dat Arville is genoemd, om vier hoofdverdachten: een 50-jarige man uit Leeuwarden, zijn 53-jarige echtgenote, een 36-jarige man uit Leeuwarden en een 52-jarige man uit Gasteren. In mei 2014 werden zij aangehouden in het grootschalige onderzoek. Ze zitten niet meer vast. Bij de inval destijds is onder meer beslag gelegd op een huis, auto's (waaronder een peperdure Aston Martin), boten, honderdduizenden euro's, wietplanten, kluizen, een heftruck en sieraden.



Over de vervolging van een andere hoofdverdachte moet volgens het OM nog een beslissing worden genomen. In totaal worden veertien personen verdacht.